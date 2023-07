Mylène Farmer : corbeaux, croix et Dieu... Que signifie son univers artistique ?

Le sujet du jour. Mylène Farmer, ce n'est pas que de la musique, des textes, une personnalité... C'est aussi un univers artistique bien particulier. Immédiatement reconnaissable. Pourquoi la religion est omniprésente dans le petit monde de Mylène Farmer ? Des croix, Jésus, Dieu, des chansons intitulées Prière, Agnus Dei... Le décor de sa dernière tournée est une cathédrale à l'abandon peuplée de gigantesques corbeaux... D'où viennent ces symboles, ce mysticisme, ce goût pour l'esthétique romantique et gothique ?

Pourquoi on en parle ? Le public de Mylène Farmer, après 40 ans de carrière, sait que la chanteuse est authentique. Son univers artistique, c’est son sang. Mylène Farmer met tout dans sa création, elle y jette son spleen, ses démons, ses traumatismes, ses peurs, ses obsessions... Dans ce quatrième épisode de Focus consacré à la chanteuse, nous allons explorer ce continent mystérieux qu'est l'univers artistique de la chanteuse.

Analyse. "Je ne me lasse pas de ça depuis des années. Comme elle est fidèle à ses pensées, à ses sensations, elle ne se laisse pas écarter, assure le compositeur, arrangeur et directeur artistique Yvan Cassar. Elle est très curieuse, elle est férue de cinéma, de séries, de musique, d’art, de design. Elle n’est pas restée bloquée au premier concert. Toute sa musique, sa manière de se transformer, d’écrire… a évolué. C’est pour ça que c’est intéressant. Elle est cohérente et naturelle."

"On a tellement dit qu’elle pouvait dormir dans un cercueil et boire du sang, tirée dans un carrosse avec des corbeaux… Alors que non, Mylène, elle est très drôle, elle le montre peu ou pas du tout. J’adorerais la voir dans une comédie à la Charlotte Gainsbourg mais ce n’est pas du tout l’image qu’elle veut donner d’elle". Emmanuel Marolle explique les symboles qui reviennent très régulièrement dans l’œuvre de Mylène Farmer, souvent emprunté à l'imagerie chrétienne : "Ça vient de sa famille, de ses racines, de son éducation. Sa mère était assez croyante, elle a grandi dans un univers assez religieux, avec une école au Canada aussi religieux, notamment au collège, le collège Sainte-Marcelline... l’éducation était donnée par des sœurs".











