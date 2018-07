publié le 30/04/2016 à 07:30

À défaut d'un nouvel album, attendu depuis 26 ans par ses fans, le fantasque Michel Polnareff se lance dans une nouvelle tournée, dix ans après la précédente. Le chanteur aux célèbres lunettes blanches, 71 ans, donne à Épernay (Marne) un concert en guise de tour de chauffe avant d'investir Bercy pour quatre soirs à partir du 7 mai. La tournée doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'année avec plusieurs festivals au programme cet été.



RTL a pu assister vendredi soir aux toutes dernières répétitions. Et à peine arrivé, Michel Polnareff s’est assis à une table dans la salle. Devant lui, sur scène, ses 7 musiciens et 4 choristes, la plupart américains. Ils enchaînent les morceaux, et depuis son micro d’ordres, Polnareff les interrompt pour peaufiner des détails. "On le refait, mais c’est prometteur hein", lance-t-il.

Le ton directif

Après un autre essai, la chorégraphie des choristes en ombres chinoises ne lui plait toujours pas…"Je suis en train de me demander un truc, est-ce qu'il ne faudrait pas que les filles viennent plus tôt." Le ton est directif, il est chef, et metteur en scène. "Oui c'est vrai, nous explique-t-il. C'est la raison pour laquelle je ne chante pas et j'ai Olivier qui me remplace, il faut avoir la vision du spectateur pour comprendre ce qu'il se passe dans la salle."

La petite voix qui gazouille, c’est celle du polnaBB, Louka, 5 ans, cravate et mini lunettes Polnareff comme papa, il est craquant, il ne lâche pas son père, lui tire le pantalon, et lui glisse "Daddy, je serai toujours là pour toi". Un bisou, et au travail, les remarques fusent immédiatement concernant la lumière qui "pique les yeux". Michel Polnareff rejoint ses musiciens sur scène, il ne chante toujours pas, mais c’est magique quand il se met au piano, avec un petit bout de Lettre à France.

26 titres au programme et un hommage à Prince

C’est évidemment un des incontournables qu’on entendra pendant le concert, une liste est impressionnante. 26 titres au programme, il y en a 17 qu’on peut tous chanter par cœur. Quelques raretés comme Rosy et Le prince en otage, écrites en 1974. Et au milieu de la chanson Je t’aime, les choristes posent subtilement quelques notes de Purple Rain. Michel Polnareff rendra hommage à Prince. "En voyant et en écoutant la qualité des chanteuses noires américaines, tout à coup ça m'est venu : pourquoi on ne ferait pas un hommage à Prince ? Parce qu'on était tous vraiment très bouleversés."



Il sera immobile sous la lumière violette, dans un décor moderne tout en vidéo. Belle trouvaille : des cubes animés, à la fois projecteurs et écrans donnent une impression de 3D. Puis Michel Polnareff se lève, rejoint le micro, puis teste sa voix pour la première fois depuis 2007.



Il ne chantera pas plus, c’est une tradition, une superstition, Michel Polnareff interprètera plusieurs chansons d’affilée samedi après-midi seulement, quelques heures avant le premier concert. Une confiance aveugle, l’homme est serein. "Complètement décontracté !", s'amuse-t-il.