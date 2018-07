LVT fait sa Première Heure

publié le 30/10/2017 à 01:01







Une Première Heure spéciale donc avec ceux qui se lèvent tôt depuis plus de 15 ans pour apporter une autre actualité, beaucoup moins dramatique, beaucoup plus culturelle, beaucoup plus réjouissante. Ils fêtent ces 15 ans avec un coffret musical et les cinq chroniqueurs venus nous évoquer leurs souvenirs de l'émission dans la Première Heure, donne chacun leur morceau préféré de ce coffret. Cinq chroniqueurs viennent évoquer des souvenirs de cette émissions devenue incontournable, Bernard Lehut et ses livres, Stéphane Boudesocq et ses films, Steven Bellery et ses disques, Isabelle Morini Bosc et sa télé, et le chez d'orchestre, le rédacteur en chef, Anthony Martin

Compil LVT V2

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit ce sont des journalistes de RTL..Des confidences et des souvenirs de 15 ans de LVT

La playlist de LVT

Bernard Lehut

Julien Clerc- Ma préférence

Stéphane Boudsocq

Michael Jackson - Ben

Steven Bellery

Christine & tje Queen- Saint Claude

Isabelle Morini Bosc

Vianney - Pas là

Anthony Martin

Vincent Delerm - Les filles de 1973

