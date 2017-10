Tony Frank fait sa Première Heure

publié le 23/10/2017 à 01:01







Tony Frank photographie les stars depuis plus de 40 ans. Photographe attitré de Johnny Hallyday il a réalisé des photographies mythiques, comme la photo scandale de Michel Polnareff en 1972, quand le chanteur affiche ses fesses en quatre par trois dans tout Paris, ou la très belle photo de Melody Nelson, l'album mythique de Serge Gainsbourg. Il sort d'ailleurs un très beau livre "5 bis rue Verneuil" sur l'homme à la tête de choux.

Dans cette première heure de la semaine, on suit le parcourt hors normes de ce petit basque amoureux de la musique qui contribue à mettre une image sur cet art.

Gainsbourg-5bis-rue-de-Verneuil Crédit : Tony Frank EPA

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Tony Frank..Des confidences et complicité avec l'artiste au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de Tony Frank



Serge Gainsbourg- Melody

Bob Dylan - Like a rolling stone

Johnny hallyday- La musique que j'aime

Alain bashung - Gaby oh Gaby