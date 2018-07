Les Grands Concerts de l'année de l'année 2018

publié le 31/12/2017 à 16:01



2018 sera encore une année de concerts avec l'occasion de voir vos artistes préférés sur scène.

Roger Waters, l'un des fondateurs et pilier des Pink Floyd sera le 9 mai à la Halle Tony Garnier de Lyon et les 8 et 9 juin à la U Arena à Nanterre.

Nolwenn Leroy retourne sur scène à partir du mois de mars, les 21 et 22 dans sa Bretagne à Saint-Brieuc et Plougastel-Daoulas.

Et c'est le grand retour de MC Solaar, le 14 juillet il sera au festival Musilac d'Aix les Bains, le 15 aux Francofolies de la Rochelle.





Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels



Les Concerts de l'année 2018

Roger WATERS - The happiest days of our lives / Another brick in the wall part 2 (Live)

Nolwenn LEROY - Trace ton chemin (Live grand studio 28/10/2017)

MC SOLAAR - Caroline (Live 1998)

Ed SHEERAN - The A team (Live at the Bedford 2010)

VIANNEY - Dumbo (Live grand studio 26/11/2016)

SIMPLE MINDS - Alive and kicking

BENABAR - Le dîner (Live grand studio 20/12/2014)

INDOCHINE - J'ai demandé à la lune (Black City Tour)

Melody GARDOT - Baby I'm a fool (Live grand studio 26/05/2012)

Julien CLERC - Entre elle et moi (Live Grand studio 17/12/2016)

Etienne DAHO - Le grand sommeil

SCORPIONS - Still loving you (World Wide Live)

CALOGERO - Un jour au mauvais endroit (Live grand studio 16/09/2017)



Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.

L'équipe de l'émission vous recommande Les prochains concerts sur le site info concert