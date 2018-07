Les Cent ans de Thelonius Monk et Dizzy Gillespie dans l'Heure du Jazz

publié le 29/10/2017 à 19:15

Nés à quelques jours d'intervalles en octobre 1917, Thelonius Monk (le 10) et Dizzy Gillepsie (le 21) ont tous les deux été des acteurs majeurs de la modernisation du jazz au vingtième siècle. Monk au piano, dans son style si particulier, Gillepsie à la trompette, avec sa fameuse trompette relevée. Il était donc normale que le monde du jazz rende hommage à ses deux géants, et l'Heure du jazz leur consacre une émission.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

La programmation de l'Heure du jazz

Seal. « They Can't Take That Away From Me »

Charlie Parker. « Bloomdido »

Thelonius Monk. « Rythm-A-Ning »

John Beasley/Dianne Reeves. « Ruby My Dear »

Laurent de Wilde. « Four In One »

Dizzy Gillespie. « Manteca Theme »

Dizzy Gillespie. « On The Sunny Side Of The Street »

Dizzy Gillespie. « Birk’s Works »

Giants Of Jazz. « Round Midnight »

Claude Nougaro. « Autour de Minuit »

Amy Winehouse. « Round Midnight »



