La première heure avec Francis Zegut

publié le 28/11/2016 à 01:01

Animateur, passionné de musique depuis l'enfance, Francis Zegut vous donne rendez-vous tous les jours sur RTL2 de 22 heures à minuit, mais ce soir il a changé de studio pour la première heure, le premier invité de la semaine aux côtés d'Eric Jean-Jean.

Depuis les années 80, Francis Zegut vous fait partager sa passion de la musique. A 15 ans, il écoutait Led Zeppelin, et son premier 45 tours fut "Love me do" des Beatles.

Cette passion, Francis Zegut nous la fait partager avec la sortie de son magnifique Hit Road Z...by Zegut (volume 2), un coffret livre regroupant plus de 70 titres, des photos prises lors de son dernier road-trip aux Etats-Unis. Il a mixé les deux pour mieux nous inviter au voyage. Il l'a conçu comme une programmation, un peu comme il le fait dans Pop Rock Station sur RTL 2 où il mélange les sons, les ambiances, les époques.

Depuis 40 ans certains rêves sont devenus réalité, notamment les voyages dont il ramené quelques clichés, certaines émotions.

Emotions que vous retrouverez dans le Hit Road Z volume 2, édition limitée, une programmation plus qu'une compilation, une balade entre des styles, des décennies et des milliers de kilomètres. 48 photos prises au gré de ces voyages américains, et un extraordinaire artwork signé par un auditeur, Cyril Calmeau.

hit road z by zegut - volume 2

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : Promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et ce soir c'est Francis Zegut qui nous emmène dans son univers, qui pourrait se résumer en trois mots commençant par M : Musique, Moto, et Mer...

La playlist de Francis Zegut

NINA SIMONE - Feeling good - (1965)

MOTORHEAD - Louie Louie - (1990)

PAUL PERSONNE & LOST IN PARIS BLUES BAND - Dowtown - (2016)

THE SPINNERS - I'll be around - (1972)

JOSHUA JAMES & THE FOREST RANGERS - No milk today - (2012)