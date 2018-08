"La 1ère Heure" de Zep avec Eric Jeanjean

publié le 21/05/2018 à 01:01

On connait tous "Titeuf" , le personnage qui a rendu célèbre son dessinateur de "papa" : Zep!

Aujourd'hui, Zep nous livre une toute autre oeuvre beaucoup plus engagée :

"The End", sa dernière BD nous emmène en Suède et pose la question de notre place sur cette planète Terre . Découvrez l'homme écolo dans cette science fiction !



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Zep !

Des confidences et complicité avec le dessinateur de bandes dessinées au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de Zep

1- Alain Bashung & Rachid Taha : Ode à la vie

2- The Doors : The End

3- Alice in Kernerland : Beat it

4 - Tai-Phong : Sister Jane

5 - Bob Dylan : You belong to me