"La 1ère Heure" de Trust

publié le 09/04/2018 à 01:01

Pour célébrer les 40 ans du groupe, Trust nous offre un nouvel album "Dans le même sang". Des nouveaux titres mais aussi une reprise étonnante de la chanson d'Edith Piaf "J'm'en fous pas mal" !

Bernie Bonvoisin et Norbert Krief , dit "Nono" reviennent sur leur succès phénoménal, leur période "Sexe, drogue et rock'n'roll' et les rencontres qui ont jalonnées leur carrière internationale !





Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est le groupe Trust

Des confidences et complicité avec la journaliste au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de Trust

1- Trust: Déjà servi

2- Scarecrow : all now

3- The Cadillac Three : Runnin'red lights

4 -David Sparte : Loneliness

5- Trust : Ni Dieu ni maitre

