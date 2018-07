"La 1ère Heure" de Miss France 2018

publié le 16/04/2018 à 01:01

Elue Miss France 2018 en décembre dernier , Maeva Coucke a entamé son sacre sur les chapeaux de roue ! Originaire du Nord-Pas-de-Calais, comme ses lauréates précédentes Camille Cerf et Iris Mittenaere, elle se distingue par sa chevelure rousse . Beauté atypique, elle tentera, à la fin de l'année, de remporter le concours de Miss Univers comme sa copine Iris !





La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit, c'est Miss France 2018

Des confidences sont au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de Maëva Coucke

1- Nick Jonas : Close feat tove lo

2- James Arthur : Impossible

3- George Michael : Careless whisper

4 - Ed Sheeran : Thinking out loud

5- Dave Barnes : Christmas tonight

6- Eric Clapton : You look wonderfull tonight

