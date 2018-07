"La 1ère Heure" de Lisa Stansfield

publié le 23/04/2018 à 01:01

A la tête des Charts avec son titre "All around the world" , Lisa Stansfield a connu un succès planétaire dans les années 90.

La chanteuse fait son retour sur la scène musicale après quelques années d'absence, et vient nous présenter son dernier album "Deeper" .

Elle sera ce soir , lundi 23, au Trianon de Paris et en tournée dans toute la France !





Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Lisa Stansfield.

Des confidences et complicité avec la chanteuse au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de Lisa Stansfield

1- Lisa Stansfield : Billionaire

2- Diana Ross : Upside down

3- Barry White : Never, never gonna give you up

4 - Lisa Stansfield : All around the world

5- Marvin Gaye : NGot to give it up

