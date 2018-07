"La 1ère Heure" de Christine Kelly

publié le 02/07/2018 à 00:59

Cet été , Christine Kelly rejoint la grille des programmes avec une toute nouvelle émission intitulée "Et Si..." diffusée chaque samedi à 11h30 !

Grâce à Eric, nous faisons connaissance avec cette ravissante journaliste pour qui "la beauté n'est pas un étendard" . Elle a bataillé dur pour être la première journaliste noire à la télévision bien avant Harry Roselmack .

Son mantra , c'est le travail ! Ne jamais être là où on l'attend . Elle nous raconte sa vie post CSA après "3 ans de purgatoire" . On découvre une vraie personnalité aussi déterminée qu'enthousiaste !!



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous sommes en compagnie de Christine Kelly.

Des confidences et complicité avec cette journaliste au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist de Christine Kelly

1- Johnny Hallyday : Sang pour sang

2- Lemar : If there's any justice

3- Seal : Love's divine

4 - Davido : Fall

5 - Céline Dion : All by miself