"La 1ère Heure" d'Yves Simon avec Eric Jeanjean

publié le 28/05/2018 à 00:01

Dans "Génération(s) éperdue(s) , c'est la toute la nouvelle scène française qui revisite l'oeuvre d'Yves Simon, l'invité de cette semaine . Une règle s'est imposée : les artistes devaient tous être trentenaires . Et du coup, on découvre les anciens titres d'Yves interprétés par Christine and the Queens Soko, Lilly Wood and the Prick ou Juliette Armanet et bien d'autres encore ...



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Yves Simon

Des confidences et complicité avec le chanteur au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist d'Yves Simon

1- Clou : Les Gauloises Bleues

2- David Bowie & Tina Turner : Tonight

3- Yves Simon : Au pays des merveilles de Juliet

4 - Jane Birkin : Les dessous chics

5 - Woodkik & Louis Garrel : L'aérogramme de Los Angeles