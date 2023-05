INVITÉ RTL - Étienne Daho : "Chaque album est un petit miracle"

Son 13e album Tirez la nuit sur les étoiles sort ce vendredi 12 mai. À cette occasion, Étienne Daho s'est confié au micro de RTL. Le chanteur est revenu sur son duo avec Vanessa Paradis, sur le titre du même nom que l'album. "C'était une évidence sur ce titre, ça fait longtemps que j'avais envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Elle m'a dit 'OUI' sans écouter la chanson, j'aime l'artiste et la personne", raconte-t-il.

Étienne Daho revient également sur sa personnalité et comment il exprime l'amour dans ses chansons, un sujet qui le trouble dans la vie. "Je suis fabriqué comme ça, je crois que je suis un homme pudique. C'est très masculin la pudeur. On dit dans les chansons ce qu'on ne peut pas dire dans la vie, c'est plus facile", explique le chanteur de 67 ans avant d'évoquer sa longévité : "Ma vie est bien, elle ressemble à mon rêve, j'ai toujours voulu faire de la musique et ça fait 40 ans que cela dure. Chaque album est un petit miracle".

"Pour un artiste, laisser une trace, c'est tout ce dont on peut rêver. Je ne me regarde pas dans la glace en me disant que je suis le parrain de la pop", conclut le chanteur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info