Hommage à Toots Thielemans dans l'Heure du Jazz

Il y avait le Duke, il y avait le Count, et il y avait aussi le Baron… On aurait pu dire le Baron des Marolles. C’était Toots Thielemans, originaire du modeste quartier des Marolles à Bruxelles, anobli, par le roi des Belges, et disparu au début de la semaine. Un grand talent et une grande vie. Né en 1922, fils d’un cafetier, Toots, qui s’appelait encore Jean-Baptiste, avait d’abord appris l’accordéon, puis l’harmonica et la guitare. Toute sa vie il continuera de jouer de la guitare, et plutôt bien, mais c’est l’harmonica qui a bâti son incroyable destin. Juste après la guerre, il part tenter sa chance aux Etats-Unis, s’invite à des jam-sessions dans des clubs de New-York, se fait remarquer par Benny Goodman, qui l’engage… C’est le début de sa carrière américaine, qui l’amènera à côtoyer Charlie Parker, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Quincy Jones et tant d’autres. En 1962, Toots compose « Bluesette », qui deviendra un immense succès international, et un standard de jazz.

Qui aurait cru que l’harmonica, ce bout de fer à 10 dollars, aux possibilités limitées, pouvait s’imposer ainsi dans le jazz, au même titre qu’une trompette ou un saxophone ? Mais Toots était virtuose, et savait donner au petit instrument la vitesse, le swing, et l’émotion. Et la fantaisie ! Car Toots était un marrant. Il racontait que lorsqu’il aspirait une note à l’harmonica, son ventre se contractait, et il avait du mal à tenir son pantalon. Du coup, Quincy Jones le surnommait « suspenders » (bretelles) !

Toots a passé une bonne partie de sa vie en tournée et aux Etats-Unis. Mais sur ses vieux jours, il est retourné en Belgique, où il voulait finir sa vie, fier de ses origines. Il y a deux ans, il avait annoncé qu’il arrêtait de jouer, ne se sentant plus la force de tenir tout un concert. Il était resté simple et généreux. Il est mort lundi dernier, à 94 ans, dont plus de 70 de carrière !

Ce dimanche, L’Heure du Jaz rend hommage à Toots Thielemans



> Toots Thielemans - Bluesette

Toots Thielemans. « What Kind Of Fool Am I »

Toots Thielemans/Jamie Cullum« One For My Baby »

Toots Thielemans « Cool & Easy »

Toots Thielemans. B.O.F. « The Getaway » (Quincy Jones)

Toots Thielemans/Beth Hart. « I Gotta Right To Sing To Sing The Blues »

Toots Thielemans. « Bluesette »



Buddy Guy. « All That Makes Me Happy Is The Blues »

Arturo O’Farrill. « Alma Vacia »

Aretha Franklin. « It Ain’t Necessarily So »

John Coltrane. « Locomotion »



