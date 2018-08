publié le 08/08/2018 à 12:47

C'est un duo qui risque de faire sensation à la rentrée prochaine. Francky Vincent et Eve Angeli préparent bel et bien un album studio. Intitulé Le Binôme du siècle, il sortira en octobre prochain. Annoncé comme une production "zouk'n'roll", ce ne sera donc pas un disque de reprises de Johnny Hallyday.



Mardi 6 août, Francky Vincent, l'éternel interprète de Fruit de la Passion et Eve Angeli révélée avec Avant de partir, ont dévoilé deux visuels du Binôme du siècle sur leurs réseaux sociaux. Sur l'une d'elles, Francky Vincent pose entièrement nu dans un canapé au côté de Joyeux de Cocotier, chanteur guadeloupéen, également dans le plus simple appareil. Eve Angeli, trône entre les deux hommes.



Le second visuel, tout aussi surprenant, est un photomontage des moitiés de visages d'Eve Angeli et Francky Vincent avec le slogan : "provoc' à cœur sur fond de zouk'n'roll".

Un album avec 17 chansons

Le disque sera composé de 17 titres, dont le titre T'es chiant(e) et Irma, dévoilée la nuit dernière. "Aux Antilles commence maintenant la période des Cyclones. Suite au drame causé par l'ouragan IRMA dans la nuit du 5 au 6 sept 2017, j'avais dans l'urgence écrit cet extrait que je vous proposerai avec une version plus aboutie dans l'album", explique Francky Vincent sur sa page Facebook.