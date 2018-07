Dianne Reeves, Mathilde dans l'Heure du Jazz

publié le 29/05/2016 à 19:30

Dianne Reeves pour commencer ce programme, juste pour rappeler qu’elle est toujours la patronne ! Les chanteuses passent, jeunes, glamour, bluesy, blondes, roots, éthérées ou latino, mais la diva de Détroit reste la taulière. Elle a toujours la technique, le swing, l’émotion, et la fantaisie pour repousser les assauts des aspirantes. On connaît son point faible : stupéfiante sur scène, elle éprouve une certaine difficulté à réussir les disques, à réaliser la grand opus qu’on espère. Sauvent une question de production trop pesante, car elle n’est jamais meilleure que dans la simplicité ( Sarah…), comme dans ce « Social Call ».



On ne voit ça que dans le jazz : un inconnu sort un album, accompagné par des musiciens célèbres ! Un monde à l’envers finalement assez sympa. Voici Dominick Farinacci, trompettiste américain tout auréolé de son anonymat, dont les musiciens s’appellent Steve Gadd, Christian McBride, Larry Goldings, Gil Goldstein etc… Du très haut de gamme pour ce Mr Nobody… Ce nouveau venu ne fera pas la révolution de la trompette, il n’est pas le nouveau Roy Hargrove, mais au moins pour la curiosité, il faut écouter sa version étonnante du tube du trio rock Cream, « Sunshine Of Your Love ».

Beaucoup plus sérieusement, le pianiste Aaron Parks, au fil de ses disques, est en train de prendre place parmi les meilleurs pianistes de jazz d’aujourd’hui. La poésie, la finesse, le toucher, un lien avec la musique européenne, et un attachement profond à la mélodie caractèrisent le langage de ce jeune homme de 32 ans, souvent complice de Joshua Redman. Découvrez avec nous son nouvel album dans l’Heure du Jazz.

Mathilde revient chez nous ce soir, l’une des révélations du jazz vocal français, cette année, et issue, faut-il le rappeler, de l’émission de TF1 « The Voice ». J’ai choisi pour vous « Je Te Quitte », au moins pour montrer que Mathilde est plus qu’une bonne interprète, et sait aussi fabriquer de belles chansons. Et le solo de bugle de Stéphane Belmondo est une merveille.

Le groupe Snarky Puppy devient de plus en plus populaire. La preuve : son succès agace. On commence à dire ou lire ça et là que cette musique serait tout à coup un peu complaisante, déjà entendue, pas très jazz… Comme jadis le groupe E.S.T., et aujourd’hui Ibrahim Maalouf, qui ont en commun de drainer vers le jazz un public rajeuni, il semble que sortir des sentiers du jazz divise encore la petite communauté de cette musique. Snarky Puppy continuera de résonner dans l’heure du Jazz… comme Maalouf, et E.S.T.

Et encore dans l’Heure du Jazz, Charlie Byrd, le guitariste qui fit découvrir la bossa-nova à Stan Getz… Et Getz, justement, avec l’immense Jimmy Rowles, qui chante à ses côtés, et joue du piano.

Parmi les plus belles nouveautés du moment, le nouvel album du pianiste Brad Mehldau, avec l’historique trio constitué du contrebassiste Larry Grenadier, et du batteur Jeff Ballard, tous trois ensemble depuis plus de dix ans. Artiste éminemment original, Brad Mehldau s’aventure dans la musique électronique, tourne ensuite en solo, rencontre Pat Metheny, accompagne la cantatrice René Fleming ou le regretté empereur du Bayou, Allen Toussaint, puis il retourne au port retrouver ce trio d’attache. Sans jamais décevoir, sans jamais nous lasser... Et dans cet album, il vous joue un vieux standard comme « These Foolish Things », une ballade pop, puis une chanson de Cole Porter, ou une autre des Beatles… Il nous perd, on adore !



