Depeche Mode, Louise Attaque dans Nightlist

publié le 28/05/2016 à 19:45

Nightlist, ce sont des tops issus du meilleur de la musique, des années 80 à aujourd'hui. Avec quelques belles exceptions... Le samedi, dès minuit, et le dimanche après la Première Heure, Eric Jean-Jean a gardé pour vous le meilleur, rien que le meilleur ! Et il le prouve une nouvelle fois avec la playlist de cette émission.

Dans les bacs de l'émission cette nuit...

PREFAB SPROUT - Cars and girls

PHOENIX - Too young

COUNTING CROWS - Mr. Jones

LOUISE ATTAQUE - Chaque jour reste le nôtre

MICKEY 3D - En léger différé

DEPECHE MODE - Just can't get enough

KUNGS - This girl

PRINCE - U got the look

TALKING HEADS - Psycho killer

TALK TALK - It's my life

RADIOHEAD - Burn the witch

SUPERGRASS - Alright

GOOD CHARLOTTE - Thank you mom

Lukas GRAHAM - Mama said

Lenny KRAVITZ - Always on the run