On l'a connu animateur télé, acteur dans des films et des séries, auteur, réalisateur, guitariste... avant qu'il ne revienne bientôt à la musique, Yvan Le Bolloc'h remonte sur les planches ! Depuis le 30 août il est à l'affiche de Vive Bouchon !, au théâtre du Splendid à Paris. Une pièce écrite en 2004, hilarante et visionnaire, sur un petit village qui décide de quitter l'Union européenne. Une satire certes, mais qui aborde des thèmes chers à Yvan: le sentiment de déclassement, la lutte des petits contre les grands...

"Bouchon est un petit village dont les habitants ne manquent pas de fierté. L’Europe leur coupe les subventions ? Bouchon se passera de l’Europe. Le Bouchonxit est voté à l’unanimité ! La route sera longue et pénible, mais derrière l’inflexible maire de Bouchon, les Bouchonnais ne perdent jamais espoir… presque jamais."

Vive Bouchon ! Crédit : Le Splendid

Yvan Le Bolloc'h sera également au casting de deux épisodes de la série M6 En Famille, diffusées le 10 septembre prochain à 21h05



Intitulé “Vacances en Bretagne”, ce prime, placé sous le signe de l’amour, verra la famille Le Kervelec au complet retourner dans sa région natale. Marjorie (Jeanne Savary) va devoir faire face à l’arrivée de son ex-mari, incarné par Yvan Le Bolloc'h, qui tentera de la re-séduire tandis que Chloé (Lucie Bourdeu) et Antoine (Axel Huet) découvriront tous deux l’amour sous un nouveau jour. Jacques (Yves Pignot) et Brigitte (Marie Vincent) vont, quant à eux, tenter de rallumer la flamme de leur couple qui s’est momentanément éteinte. Enfin Roxane (Charlie Bruneau) retombera sur Erwan, son amour de jeunesse. Arrivera-t-elle à résister au jeune homme, maintenant que Kader n’est plus à ses côtés ?

En Famille - Vacances en Bretagne Crédit : M6

