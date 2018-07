Xaviel Niel dans La Curiosité

publié le 31/05/2016 à 18:42

Première partie : Portrait de Xavier Niel

On découvre un homme d’argent et de pouvoir, l’un des 10 Français les plus riches, Xavier Niel, le patron de Free.

Xavier Niel a accordé un long entretien Victor Legrand et Thomas Pitrel du magazine Society, en partenariat avec RTL.

Victor Legrand et Thomas Pitrel

Society

Deuxième partie : Les glaciers

Et si on allait faire un tour à la Mer de Glace...

Des milliers de tonnes de glace accumulées qui offrent un spectacle étourdissant ! mais qu’est-ce qu'un glacier ?

Pour nous l'expliquer nous recevons le géologue et guide de haute-montagne François Michel.

François Michel est l'auteur du livre Dictionnaire illustré de géologie édité chez Belin



Dictionnaire illustré de géologie

Troisième partie : Le mariage secret de Jean Seberg et Romain Gary

C'est l’un des mariages les plus glamours et les plus mystérieux du 20ème siècle : le 16 octobre 1963, Romain Garry épouse Jean Seberg dans un petit village corse. Un immense écrivain et une immense actrice qui se disent oui…. mais ce carton d’invitation, personne ne l’a reçu mais pourquoi ?

C'est ce que nous dévoile Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde et et auteure du livre Mariage en douce publié aux éditions Equateurs .



Ariane Chemin

Mariage en douce

