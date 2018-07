Voitures de luxe du furtur dans La Curiosité

publié le 29/09/2016 à 18:15

Première partie : Les voitures de luxe du futur

Une voiture de luxe avec chauffeur, c’est un peu notre rêve à tous et ça reste souvent un rêve !

Mais bientôt dans les Rolls-Royce et les Bentley… plus de chauffeur.Mais de la technologie pour conduire les plus riches de la planète ! à quoi ressembleront les voitures de luxe de demain ?

Thomas Leroy journaliste au Parisien Magazine-Aujourd'hui en France nous raconte tout !



Le Parisien Magazine 30 septembre 2016

Deuxième partie : comment ça marche l'espace

Michel Chevalet, grande voix du journalisme scientifique depuis plus de 40 ans.

Il va nous faire revivre les grandes heures de la conquête spatiale. Vous verrez qu'on y parle aussi de voitures...

Michel Chevalet publie Comment ça marche - mémoires spatiales aux éditions Paulsen.



Dis Siri. Enquête sur le génie à l'intérieur du smartphone

Troisième partie : les voitures stars des stars

Des voitures et des stars, on va vous raconter quelques duos mythiques, Françoise Sagan et son Aston martin, Elvis Presley et sa Cadillac Rose, Steeve Macqueen et sa Ford Mustang...des histoires d’amours et de vitesse !

On découvre les relations passionnelles des stars avec leur bolide avec Jacques Braunstein, qui publie Cars and Stars, duos mythiques chez Grund…



Cars and Stars, duos mythiques

