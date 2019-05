publié le 19/05/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Séverine Ferrer, Charly Nestor et Philippe Risoli !



Depuis le 21 septembre dernier, Matthieu Delormeau est aux commandes de TPMP People . Diffusée dans un premier temps chaque vendredi à 19h05, l’émission a changé d’horaire en novembre. Au départ, une ancienne animatrice bien connue du grand public devait faire partie des chroniqueurs : Séverine Ferrer !

Interrogée sur ce programme, la comédienne explique : "Ils ont annoncé mon départ avant de faire le pilote ! Et quand j'ai fait le pilote, vraiment en toute honnêteté, je ne me sentais pas bien sur ce concept-là". Ferrer continue : "C'était pas du tout le problème d'être chroniqueuse, loin de là au contraire. Chacun à son analyse et sa perception des choses, mais c'est vrai qu'on m'avait vendu le concept en me disant que vraiment c'était une émission sur l'actualité, le contenu devait être people. Et en fait je me suis rendue compte que c'était que du buzz, de la polémique, etc."

Séverine Ferrer s'est donc retirée du programme. "Evidemment je les connais tous, c'est-à-dire que ce sont même beaucoup d'amis. Je ne me vois pas dire du mal d'un copain qui va venir défendre une pièce de théâtre ou un livre, etc. et de devoir jouer la méchante alors que je ne pourrais pas".



L'ancienne animatrice de Fan de se félicite d'avoir stoppé sa participation à l'émission. "J'ai bien fait parce qu'il y a eu une première polémique sur la première émission sur Pamela Anderson et Danse avec les stars et son manager qui est vraiment un très bon copain m'appelle en me disant : 'Ouais, c'est quoi cette émission ? Tu te rends pas compte ton émission...' J'ai fait : 'Oh, attends, je l'ai pas fait !' Et du coup, tout le monde m'a assimilé à cette émission, alors que j'y étais pour rien !" explique-t-elle. Une situation qui lui est arrivée une deuxième fois peu de temps après.



Celle qui cartonne aujourd'hui en tant que comédienne conclut en expliquant qu'elle aurait pu se fâcher avec tout son réseau à cause de TPMP People. "Mine de rien, la première personne que tu vas voir quand il y a un problème c'est celle que tu connais. Donc, forcément je suppose que j'aurais eu quelques problèmes avec certaines personnes et j'ai pas envie de ça." Sans regret donc pour Séverine Ferrer ! Découvrez la séquence en image...

Revivez la folie des années 90 le temps d'un concert !

Les Worlds Apart, Lââm Larusso et Princesse Erika... Vous êtes nostalgiques de toutes ces stars de la chanson issues des années 90 ? Vous les retrouverez bientôt sur scène pour une tournée événement : le Born in 90. Soirée nostalgie en perspective !

"Born in 90", le show qui réunit toutes les stars de cette décennie, présenté par Séverine Ferrer

Conçu par le producteur des tournées Génération Dance Machine, Stars 80, The Voice Tour, Danse avec les Stars, ainsi que des comédies musicales Flashdance et Priscilla Folle du Désert, Born in 90 c'est LE spectacle de toutes les démesures ! En plus des grands artistes de cette décennie, un ballet de 10 danseurs, des musiciens en live, un son d’anthologie, un méga show de lumières, d’images et d’effets spéciaux.



Animé par Séverine Ferrer, l'animatrice phare de l'émission Fan de (sur M6 de 1997 à 2005), vous pourrez applaudir sur scène : Worlds Apart, Katrin from Black Box, Lââm, Larusso, Benny B, Doc Gyneco, Princess Erika, Menelik, Generation Boys Band (Allan Theo, Frank des 2Be3, Chris des G-squad), MoïZ de Tribal Jam, Zouk Machine, Assia et bien d'autres...



La tournée débutera le 31 octobre prochain au Zénith de Rouen. Le show investira ensuite tous les zéniths de France. Born in 90 passera notamment au Zénith d’Orléans le 2 novembre, à l’Amphitea d’Angers le 28 novembre et à l’Antares du Mans le 20 décembre prochain. La tournée s’achèvera le 21 décembre à l’Accorhotels Arena à Paris.