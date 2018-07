publié le 27/08/2016 à 06:01

Pour cette dixième édition, l'émission nous a présenté ce vendredi 26 août un habitant avec un secret incroyable. Thomas se présente comme un auteur américain de 42 ans. Un père de famille de trois enfants à la vie bien tranquille à une exception près : il a porté lui-même ses enfants.



Il s'agit de Thomas Beatie, né dans un corps de femme en 1974 à Honolulu et qui a entamé un changement de sexe. Il est devenu légalement un homme en 2002 à l'âge de 28 ans, c'est à ce moment-là que Tracy devient officiellement Thomas. Alors qu'il est marié, le couple décide d'avoir un enfant en 2008, mais sa femme, Nancy, se révèle stérile. Sa transformation physiologique n'étant pas encore terminée, Thomas décide alors qu'il va porter lui-même son enfant. Il stoppe son traitement hormonal et se fait inséminer, une grossesse qu'il va décider de médiatiser devenant ainsi le premier homme enceinte au monde.

Après la naissance d'une petite-fille en 2008, le couple décide d'avoir encore deux autres enfants qui seront tous les deux portés par Thomas dans les deux ans qui suivent. Thomas a ensuite achevé sa transformation, il est depuis devenu une figure pour la défense des droits des personnes transsexuelles. À Christophe Beaugrand, très ému, il a expliqué en français n'avoir pas peur du regard des autres : "je suis simple et bien, je suis sûr de moi-même (...) Pour [mes enfants] c'est naturel et normal et ils m'aiment." Concernant son aventure dans la Maison des Secrets, le doyen de cette saison s'est dit déterminé à protéger son secret. L'arrivée de ce candidat exceptionnel a provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

