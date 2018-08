publié le 27/08/2018 à 16:45

RTL faisait sa reprise ce lundi 27 août. Après un repos estival bien mérité, la saison 2018 - 2019 est lancée sur la première radio de France. Laurent Gerra, imitateur et humoriste pour RTL, était à l'antenne dans la matinale d'Yves Calvi ce matin. Juste avant de rentrer dans le studio, le plus célèbre des imitateurs s'est confié sur sa reprise... et sur ses vacances.



"Je n'ai pas travaillé pendant les vacances. Je suis allé faire du ski pendant la canicule, donc je reviens en pleine forme", raconte-t-il en assurant que le décalage horaire lui permet de tenir le coup.

À la question de savoir s'il est content d'avoir fait sa reprise aujourd'hui, Laurent Gerra hésite puis finit par dire : "Oui, parce que je retrouve mes camarades et qu'on a commencé à dire des horreurs", en précisant que ce compagnonnage lui avait "un peu manqué". Et d'ajouter : "La glande à venin s'est remise en route, donc on est contents".