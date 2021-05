publié le 18/05/2021 à 18:00

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 18 mai 2021 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui a fait sa première injection de Grosses Têtes hier et qui revient aujourd’hui pour la deuxième : Lola Dubini.

Une Grosse Tête vaccinée hier, et avec qui on va pouvoir mesurer les effets secondaires dès cet après-midi sur RTL : Isabelle Mergault. Une Grosse Tête qui n’a pas attendu la réouverture des théâtres pour avoir du monde au balcon : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête qui, malgré son nom, n’a jamais eu envie de faire vœu de silence : Jean-Luc Lemoine.

Une Grosse Tête qui a fusionné depuis quelques temps avec le groupe Grinder : Jeanfi Janssens. Et enfin, une Grosse Tête qui a déjà fusionné avec Top Chef, Master chef et le Meilleur Pâtissier depuis bien longtemps : Bernard Mabille.



"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.

Participez à "Qui est qui ? / Qui fait quoi ?" ! Laurent Ruquier attribue à tour de rôle, une personnalité à chaque Grosse Tête.

Cette dernière doit expliquer ce que fait cette personnalité dans la vie ou pourquoi elle fait l'actualité. La dernière Grosse Tête en lice gagne !

À vous de miser sur la bonne Grosse Tête.