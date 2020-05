VIDÉO - Les Grosses Têtes : Laurent Ruquier n'en peut plus

publié le 29/04/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mercredi 29 avril 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête dont le masque Louis Vuitton vaut trois cargos de chloroquine : Arielle Dombasle. Une Grosse Tête qui coud des masques entre deux parties de poker en ligne : Caroline Diament. Une Grosse Tête à qui la carte des départements indiquera : en vert où il peut vendre des appartements et en rouge où il ne peut pas : Stéphane Plaza. Une Grosse Tête dont la compagne a sauté de joie hier quand elle a entendu l’annulation des championnats de football : Florian Gazan. Une Grosse Tête qui n’a pas peur du corona, vu qu’il a déjà survécu au Hanouna : Jean-Luc Lemoine et enfin

une Grosse Tête qui vit à nouveau confiné, mais sans Jean-Edouard et Loana dans la piscine : Steevy Boulay.



Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.

NOUVEAU - Participez à "Qui est qui ? / Qui fait quoi ?" ! Laurent Ruquier attribue à tour de rôle, une personnalité à chaque Grosse Tête.

Cette dernière doit expliquer ce que fait cette personnalité dans la vie ou pourquoi elle fait l'actualité. La dernière Grosse Tête en lice gagne !

À vous de miser sur la bonne Grosse Tête.