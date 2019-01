La bonne année des Grosses Têtes

publié le 07/01/2019 à 18:22

Aujourd'hui, lundi 7 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui n’a pas besoin de trouver la fève pour être la reine de l’info : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête qui préfère qu’on lui présente les dames du premier rang que des vœux : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête qui en 2019 aura encore toujours quelque chose à dire : François Rollin.



Une Grosse Tête qui a présenté ses vœux à ses chanteurs de la tournée des idoles en leur disant : la santé surtout ! : Christophe Dechavanne.



Une Grosse Tête qui en 2019 continuera à crier "Pool !" quand un ange passe : Jeremy Ferrari.



Une Grosse Tête qui n’a pas encore signé la pétition du lundi sans viande ni poisson : Artus.



Les Grosses Têtes du lundi 7 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

