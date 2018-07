publié le 26/04/2016 à 20:33

Juliette Binoche se confie très rarement. Et presque jamais à la télévision. On sait très peu de choses sur celle qui est devenue l'une des actrices françaises les plus célèbres au monde. La star du Patient anglais et de Sils Maria s'installe ce mardi 26 avril dans le divan rouge de Marc-Olivier Fogiel, dès 23h30. Juliette Binoche parle avec émotion de sa carrière d'ac­trice, de sa vie de mère et évoque l'enfant qu'elle était.



“Avoir une enfance un peu cabos­sée quand on est acteur c’est parfait”, révèle Binoche à Fogiel. L'animateur, fin psychologue, lui demande alors si son enfance à elle a été "cabossée". “Oui, fran­che­ment" (...) "forte­ment cabos­sée". Et la star et d'ajouter : "Parce que j’ai vécu l’aban­don”.

Autre moment fort de l'émission : l'actrice raconte le jour où elle a vu la mort en face. C’était lors d'un tremblement de terre à Los Angeles en janvier 1994. Juliette Binoche décrit cette événement qui l'a profondément marqué. Elle avait dans les bras son fils Raphaël tout juste âgé de 5 mois. “Je pensais vrai­ment que c’était la fin. Ça a duré un peu moins d’une minute. Avec cet espèce de calme, d’ac­cep­ta­tion que ce sont là mes derniers moments, et que je dois essayer de proté­ger mon fils.” On découvre également dans ce numéro du Divan, une Juliette Binoche au caractère bien trempé qui n'hésite pas à réagir face à la caricature de Valérie Lemercier.

Juliette Binoche dans Le Divan, mardi 26 avril, à 23h10, sur France 3.