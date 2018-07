VIDÉO - Gisele Bündchen apprend à Jimmy Fallon à défiler en talons hauts

publié le 29/04/2016 à 12:20

Gisele Bündchen en a fini avec les défilés de mode mais ne peut pas quitter le mannequinat sans passer le flambeau. Sur le plateau du Tonight Show, célèbre émission de Jimmy Fallon, la modèle de 35 ans propose de donner un cours de défilé de mode au présentateur. Ce dernier accepte et sort de son bureau une paire de talons aiguilles bleu pétant à strass, "juste normale", plaisante-il.



La Brésilienne donne quelques conseils : placer le buste en avant, garder le ventre rentré, et, surtout, bouger les hanches. C'est la partie la plus difficile pour Jimmy Fallon qui finalement se déhanche en rythme, à l'aise sur ses talons hauts perchés. Le célèbre mannequin était présent sur le plateau pour faire la promotion de son nouveau livre, qui contient plus de 300 clichés. Publié en édition limitée aux éditions Taschen, l'ouvrage numéroté et signé par Gisèle Bündchen est vendu 750 euros et n'est plus disponible.