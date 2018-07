publié le 27/11/2016 à 00:22

Caroline Receveur est "contente de partir sur une bonne note". Le 26 novembre, la blogueuse a été éliminée de l'émission "Danse avec les Stars". Ne quittant jamais son sourire, elle a tout de même eu du mal à contenir ses émotions. "Je suis désolée", dit-elle même quelques instants après son élimination en se tournant vers son danseur, Maxime Dereymez. Pourtant, sa samba sur "Alexandrie, Alexandra" de Claude François, et sa danse contemporaine sur "Big Girls Cry" de Sia avaient enchanté les membres du jury. Pour eux, Caroline Receveur avait enfin révélé la danseuse en elle, et laissé la célébrité au placard. Malgré un total de 131 points, le public en a toutefois décidé autrement.

Les mille visages de Camille Lou

L'autre révélation de la soirée a été Camille Lou. Quelque peu en difficulté, car en fond de classement, la chanteuse était prête à tout donner. Et c'est réussi. Avec un jive très rapide sur "Wake me up" de Wham en première partie d'émission, la jeune femme a impressionné le jury. Fauve Hautot s'est dit "bluffée"; Jean-Marc Généreux a salué "deux minutes de pur bonheur". Et son deuxième passage n'a fait que confirmer la tendance.

Jouant les Marilyn Monroe sur "My Heart Belongs to Daddy", elle a laissé Grégory Lyonnet lui faire tourner la tête. "Vous avez fait un petit tour de force ce soir, c'était topissime", les a même félicités Chris Marques. Marie-Claude Pietragalla a trouvé que Camille Lou était une "lolita espiègle et piquante", tandis que Fauve Hautot a trouvé la prestation excellente. Au total, le couple remporte sur la soirée quelque 142 points.