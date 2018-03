publié le 26/11/2016 à 22:00

À trois semaines de la grande finale de la septième saison de Danse avec les Stars, la production a lancé un défi sur mesure aux six candidats encore en compétition : danser sur une chanson inavouable, autrement dit celle qu'ils prennent plaisir à écouter sans pleinement l'assumer. Les six candidats encore en lice se sont prêtés au jeu avec malice et sérieux à la fois. En début d'émission, Laurent Maistret s'est déhanché avec brio sur la musique du film Dirty Dancing avec sa partenaire Denitsa Ikonomova, Karine Ferri, elle, n'a pas convaincu sur On se retrouvera de Francis Lalanne.



Celle qui partage l'animation de The Voice avec le charismatique Nikos Aliagas a été (trop) sévèrement jugée par les hommes du jury. Si Fauve Hautot et Marie-Claude Pietragalla se sont montrées indulgentes avec des notes supérieures à 7/10, Jean-Marc Généreux et Chris Marques ont tous les deux attribué un 5 à Karine Ferri, qui réalisait un foxtrot avec Christophe Licata pour la deuxième semaine consécutive. Son partenaire habituel, Yann-Alrick Mortreuil, étant toujours convalescent. Des notes plus ou moins appréciées sur Twitter.



@KarineFerri est sublime,Elle respire la sincérité et la bonté,moi je l'ai trouvée divine sur sa prestation le jury est dur avec Elle¿#dals — Laura Coll (@LauraCollOff) 26 novembre 2016

On en parle du fait que chaque samedi le jury est beaucoup plus sévère avec @KarineFerri qu avec les autres ???¿ — Julie Rinaldi (@RinaldiJulie) 26 novembre 2016