VIDÉO - Chantal Goya : "J'ai appelé Yann Barthès pour le recadrer"

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Chantal Goya ! Entre Chantal Goya et le présentateur Yann Barthès, la relation n'aurait pas toujours été au beau fixe. C'est en tout cas ce que laisse entendre la principale intéressée au micro de On Refait La Télé.



Elle raconte alors une anecdote d'elle sur scène, entourée d'enfants. Les caméras de Yann Barthès étaient apparemment placées de telle façon que les images laissaient comprendre que la chanteuse avait blessée une petite fille en dansant.

"Un jour j'avais fait comme d'habitude, tous les gosses montent sur scène et j'avais des fleurs que me donnaient les enfants. Alors je faisais 'Adieux les jolis foulard' avec les fleurs. Et eux (l'équipe de Yann Barthès NDLR), avec un effet d'optique c'est comme si je battais une petite fille à côté de moi. Mais vous me voyez faire ça ?", raconte-t-elle encore choquée, avant d'ajouter : "Alors moi je te l'ai engueulé, je l'ai attrapé au téléphone et je lui ai dit 'Non mais dis donc, tu te fiches de moi ?' Mais attends tu ne vas pas me faire ce coup-là maintenant ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?"



Chantal Goya explique ensuite que le présentateur de Quotidien voulait simplement s'amuser. Une blague qui ne passe pas du tout du côté de l'artiste. Aujourd'hui, la chanteuse l'affirme : elle ne veut plus aller dans son émission ! "J'ai tout le jardin à faire à la place !" ironise-t-elle.

Le grand retour de Chantal Goya sur scène !

39 ans après sa création au Palais des Congrès à Paris, Chantal Goya et son spectacle mythique Le Soulier qui vole font leur grand retour sur scène ! Le show, qui a déjà rassemblé plus de 2 millions de spectateurs en France, a été réédité pour la première fois en double CD et vinyle remasterisés le 26 octobre dernier.

L’histoire : Dans un petit village d’Alsace des enfants disent au revoir à leur professeur de musique quand ils aperçoivent dans le ciel une cigogne qui vole auprès d’un énorme Soulier. À l’intérieur, une jeune fille... Les enfants reconnaissent leur amie Marie-Rose (Chantal Goya). Elle leur présente son amie la cigogne Francette. Le géant Balthazar leur a prêté son Soulier contre la promesse de le lui ramener. Marie-Rose a une belle idée en tête, celle d’emmener tous les enfants dans une Forêt Magique où ils retrouveront leurs amis : le Lapin, le Panda, un Coucou, un Château Nougatine.



Arrivés dans la Forêt, ils rencontrent tous leurs amis et, émerveillés, décident de partir dans un petit train vers Animauxville. Là, tout le village est tenu par des animaux : la mairie, le café, la pâtisserie, l’école et l’école de musique. Une grande fête costumée est organisée. Mais le temps passe très vite. Il faut se quitter et repartir en Alsace. La cigogne Francette part la première, puis vient le tour de Marie-Rose dans son beau Soulier qui vole. Elle s’en va rejoindre le Pays des Géants pour rendre, comme promis, le Soulier à son ami Balthazar.



Chantal Goya, qui fête ses 40 ans de scène cette année, est actuellement en tournée dans tous les Zéniths de France. Vous pourrez notamment aller l'applaudir le 11 mai à Montpellier, le 12 mai à Marseille, le 26 mai à Rouen, le 26 octobre à Bordeaux, le 17 octobre à Toulouse, le 03 novembre à Bruxelles (Belgique), le 24 novembre à Tours, le 1er décembre à La Rochelle, le 21 décembre à Limoges ou encore le 22 décembre à Rennes.