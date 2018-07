CAN'T STOP THE FEELING! (From DreamWorks Animation's "Trolls") (Official Video)

publié le 29/05/2016 à 19:38

C'est un pari relevé haut la main pour Alessandra Sublet. Vendredi 27 mai, la présentatrice de TF1 a interpellé Justin Timberlake sur Twitter en lui demandant simplement un retweet. La raison ? Elle avait réalisé un remake très convaincant du clip de la star américaine Can't Stop The Feeling.



L'animatrice, veste blanche sur les épaules, s'est lancée dans un play-back et une chorégraphie pour offrir un clip semblable à celui du tube de Justin Timberlake. Aucun détail ne manque : même l'ananas ou encore les bananes sont présents dans le caddie de l'ancienne présentatrice de C à vous sur France 5. Toutes les mimiques sont présentes et offrent un résultat très sympathique qui semble avoir séduit l'interprète de Sexy Back.



En plus d'avoir partagé la vidéo d'Alessandra Sublet sur son compte Twitter, suivi par plus de 55 millions d'abonnés, Justin Timberlake a même remercié l'animatrice française. "C'est un autre niveau de remake. Merci beaucoup Alessandra Sublet, Paris et la France", a-t-il twitté. Une réponse qui a largement enthousiasmé cette dernière qui n'a pas hésité à l'inviter dans sa nouvelle émission diffusée sur TF1, Action ou vérité. Sa requête n'a pas encore abouti alors que Justin Timberlake tarde à répondre ce coup-ci...