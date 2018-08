Tom Diversy, de "La Villa, la bataille des couples", est décédé

publié le 23/08/2018 à 17:43

Tom Diversy, le candidat de l'émission de télé-réalité La Villa, la bataille des couples, est décédé. Le jeune homme de 24 ans a succombé à ses blessures le 23 août 2018, à la suite d'un accident de moto survenu dans la nuit du 21 au 22 août à Nice.



La nouvelle a été annoncée par Magalie Berdah de Shauna Events, l'agence qui s'occupe de la plupart des candidats de télé-réalité. "Ce communiqué a été fait en accord et à la demande de la famille de Tom (...) je demande à tous de respecter sa mémoire et le temps de deuil", poursuit Magalie Berdah. "Tom était un garçon solaire et bienveillant. Il restera dans le cœur de tous les gens qui l'ont rencontré (...) sa personnalité aura marqué nos vies, tout comme son sourire", conclut le communiqué.

Les fans ont tenu à hommage à Tom, qui avait aussi participé à Friends Trip 4 (NRJ12) et Les Princes de l'amour (W9), sur Twitter. "Sincères condoléances à toute la famille", partage une internaute, "Je suis de tout cœur avec eux, qu'il repose en paix", écrit un autre internaute.