Tom Brady et Gisele Bündchen officialisent "le divorce du siècle"

Crédit : Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Voilà qui va faire les choux gras des médias people aux États-Unis pendant plusieurs mois. Tom Brady, l'un des plus grands joueurs de football américain de tous les temps, et la top model brésilienne Gisele Bündchen vont se séparer après 13 années de mariage. La nouvelle n'est pas forcément une surprise, tant la rumeur bruissait depuis plusieurs semaines, mais les médias américains annoncent ce vendredi 28 octobre le divorce qui va se transformer en feuilleton, tant tous les ingrédients d'une saga people sont présents.

Tom Brady est le joueur le plus titré de son sport, avec sept Super Bowl à son actif, dont le dernier avec les Buccaneers de Tampa Bay en 2021, une année après avoir quitté sa franchise de toujours, les New England Patriots. En carrière, le quarterback a raflé en contrats NFL quelque 292 millions de dollars, sans compter les contrats publicitaires de celui qui est le fils prodigue de l'Amérique, le "nice guy", son gendre idéal. De quoi lui valoir également une image clivante, d'autant qu'il a affiché une certaine proximité avec Donald Trump.

Des fortunes comparables, une bataille pour la garde des enfants ?

Après avoir échoué à disputer le Super Bowl en 2022, Tom Brady avait annoncé prendre sa retraite, avant de revenir sur sa décision. Ce qui n'aurait pas du tout plu à son épouse, au point d'en arriver au divorce, expliquent plusieurs sources américaines, dont le magazine people Page Six, qui a révélé début octobre que les deux stars avaient engagé des avocats spécialisés dans le divorce. Auparavant, la mannequin avait expliqué avoir "fait [sa] part", en sacrifiant parfois sa carrière pour optimiser celle de son mari. Les médias expliquent qu'un retour en arrière est impossible, et leur séparation est déjà annoncée comme étant "le divorce du siècle".

Car si Tom Brady est une icône américaine et une star mondiale, Gisele Bündchen est l'une des mannequins les mieux payées du monde avec, à son palmarès, des milliers de unes des plus grands magazines de la planète, des défilés pour les plus grandes maisons et des publicités pour les marques les plus prestigieuses. Selon Forbes, la Brésilienne aurait engrangé quelque 400 millions de dollars durant sa carrière. Soit plus ou au moins autant que son futur ex-mari, voire plus.

Néanmoins, Tom Brady a signé un contrat de consultant avec la Fox pour la fin de sa carrière, avec à la clé un jackpot de 345 millions de dollars sur 10 ans. Au final, si les fortunes sont plutôt comparables, on peut estimer que le "combat" se ferait sur les modalités de garde de leurs deux enfants, Benjamin, 12 ans, et Vivian, 9 ans. Mais des proches du couple ont confié à la presse US que Gisèle et Tom auraient déjà réglé les modalités d'une garde équitable des enfants, rapporte Madame Figaro. De quoi voir "le divorce du siècle" faire pschitt ? Ce serait sans doute une bonne chose pour la famille Brady-Bündchen mais la faculté des divorces à verser dans le soap-opera aux États-Unis incite à la prudence.

