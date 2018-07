Thierry Neuvic et Pascale Arbillot sont les invités de Stéphane Bern

publié le 28/06/2016 à 10:00

Thierry Neuvic joue aux côtés de Julie Gayet dans la nouvelle comédie de Gabriel Julien-Laferrière, C'est quoi cette famille ?!, au cinéma le 10 août prochain.

Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera désormais aux parents de se déplacer !



Pascale Arbillot est à l'affiche de Juillet Aout de Diastème, qui sortira le 13 juillet, avec Patrick Chesnais, Thierry Godard, Alma Jodowsky,et Luna Lou.

C’est l’été. Les familles migrent et se recomposent.

Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, partent en juillet avec leur mère dans le Sud, puis en août chez leur père en Bretagne.

La cohabitation entre ados et adultes ne manque ni de tendresse, souvent non-dite, ni d’exaspération, parfois bruyante…

Car les filles ont leurs secrets, qui n’ont pas grand-chose à envier aux problèmes de leurs parents et de leurs beaux-parents.

C’est l’été de tous les dangers ? Pas tout à fait. Quoique.

La comédienne joue également au Théâtre Antoine dans Un amour qui ne finit pas, une pièce d'André Roussin, mise en scène par Michel Fau.



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Stéphane Bern retrouve ses chroniqueurs : Patrice Carmouze, Eric Dussart, Régis Mailhot, Adeline François, pour un tour d'actualité.Eric Dussart vient de publier Brèves de télé, le pire de A à Z édité aux éditions Chiflet & Cie.

Danielle Moreau vient de publier Drôles d'endroits pour un coup de foudre aux éditions Michel Lafon.

Régis Mailhot vous donne rendez-vous tous les samedis à La Nouvelle Scène, il vient de publier Reprise des hostilités aux éditions Albin-Michel.

L'équipe d'A la bonne heure vous recommande