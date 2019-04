publié le 06/04/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Roselyne Bachelot !



Invitée à réagir sur 4 mariages pour 1 lune de miel, l'émission de télé-réalité de TF1 dans laquelle des mariées s'affrontent dans le but de gagner un voyage de noce, l'ancienne ministre est catégorique : "C'est un truc terrible ! C'est du sadisme absolu !"

L'animatrice, qui officie du lundi au vendredi dans L'heure de Bachelot sur LCI, développe ensuite son avis sur ce genre de programme de manière générale, avec ces candidats "qui parfois ne maîtrisent pas très bien les codes du langage" : "J'ai pas envie de me moquer de ça mais tous ces jeux de notation, Un dîner presque parfait, [...] Bienvenue au gîte, mais c'est d'une cruauté ! Moi, je dois dire que ça ne m'amuse pas..." Roselyne Bachelot ajoute : "Comme on veut gagner le prix on descend les autres et je trouve qu'on excite les plus mauvais sentiments des gens. Vraiment, je n'aime pas ce genre d'émission." L'ex-femme politique conclue par ces mots : "Hélas dans notre société, tout le monde est là en train de se noter, on va sur les sites d'hôtels, etc. Si on n'est pas content on se venge. Il y a un esprit de méchanceté [...] alors que nous devrions être dans une société de bienveillance. Ah non, ce n'est pas du tout ma tasse de thé..."

Un peu plus tard dans l'émission, Jade et Eric Dussart ont réservé une surprise à Roselyne Bachelot ! Les deux animateurs ont invité Slimane, que l'auteure de Corentine affectionne. Après avoir interprété en live Nous deux, son nouveau titre, le chanteur s'est exprimé sur sa potentielle participation en tant que jury dans la version française de The Voice, qui l'a révélé en 2016. "J'étais content de le faire en Belgique parce que, pas du tout pour amoindrir le programme, il y a une ambiance beaucoup plus bon enfant, il n'y a pas les mêmes enjeux, ni d'audience pour les talents. Moi je ne me sentais pas de commencer en France même si ils m'avaient proposé. Là, j'ai un peu fait mes armes." Slimane ne se dit donc pas fermé à une éventuelle collaboration si les producteurs de The Voice France lui font une proposition. Le chanteur explique qu'aujourd'hui il se sent un peu plus légitime pour intégrer le jury français mais avoue que cela lui mettrait la pression : "C'est quelque chose de tellement énorme en France que ça me ferait un peu flipper pour être honnête."

Roselyne Bachelot raconte sa grand-mère...

Ancienne ministre, Roselyne Bachelot s’est retirée de la vie politique en 2012. Depuis, elle a réussi sa reconversion en tant que chroniqueuse à la télévision et à la radio, ainsi qu’en tant qu’éditorialiste dans la presse écrite. Roselyne est également l’auteur d’ouvrages à succès dont À feu et à sang, Verdi amoureux et La Petite Fille de la Ve. Aujourd'hui, l'ex-femme politique revient en librairie avec Corentine. Edité chez Plon, cet ouvrage est dédié à la vie de sa grand-mère...

"Corentine", le livre de Roselyne Bachelot chez Plon

L'histoire : "En 1890, une petite fille naît dans une famille de paysans bretons au cœur de ces montagnes noires où la misère pousse des milliers de gens à émigrer. Ses parents vont la placer, alors qu'elle n'a que sept ans, chez un riche propriétaire où, disait-elle, elle put enfin manger à sa faim. À douze ans, alors qu'elle ne parle quasiment pas le français, elle part comme domestique à Paris. Elle y connaît les humiliations, l'exploitation, le mépris, la violence d'un monde qui n'épargne rien ni personne. Jusqu'au jour où un homme pas comme les autres frappe à sa porte. La malchance a-t-elle enfin tourné ? Corentine était ma grand-mère. Une femme exceptionnelle qui m'a légué l'enseignement le plus précieux : savoir qu'il suffit de se battre pour transformer sa vie en destin." - Roselyne Bachelot



Corentine, de Roselyne Bachelot, aux éditions Plon, 336 pages.