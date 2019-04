publié le 07/04/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Roselyne Bachelot !



Lors de la séquence "Interview Télé", la présentatrice a été interrogée sur la presse People ! Elle avoue regarder ce genre de magazine. Roselyne explique ensuite, en plaisantant, avoir été la cible des paparazzis à plusieurs reprises. "Il y a eu un grand article sur moi follement amoureuse d'un chirurgien d'Angers. [...] Tout le monde s'est mis sur la piste dans ma ville natale en ce demandant 'Qui c'est ce pauvre malheureux ?'". Elle révèle aussi avoir été prise en photo quand sa coach sportive lui a proposé un footing dans le parc Monceau à Paris. "Je me suis dit 'Tiens, c'est une bonne idée'. Eh bien j'ai eu deux pages dans Closer, les plus disgracieuses possibles. Je suis suante, soufflante, je suis courbée avec un énorme bourrelet... Alors je me suis dit que j'allais continuer à faire mon coaching sportif chez moi."

Pour autant, Roselyne Bachelot affirme ne pas porter plainte quand la presse People publie des clichés volés sur elle. "J'ai pris certaines précautions. Je ne vais jamais à la plage. Une photo de vous en maillot de bain, la plus laide possible, c'est quand même un des bons coups de la presse People." L'ex-ministre révèle aussi qu'elle a développé une stratégie pour ne plus être victime des paparazzis. Par exemple : "Je fais très attention quand je me promène en vacances, je suis toujours avec quelqu'un. Et si je vois quelqu'un me photographier, je n’interdis pas les photos. Simplement, la personne qui m'accompagne dit 'Vous voulez être photographié avec Roselyne ? Il n'y a pas de problème ! Je vais vous prendre avec elle' et la photo n'a plus de valeur. Ce n'est plus une photo volée".

Roselyne conclue en disant qu'elle a conscience que ce genre de situation fait partie du métier quand on est un personnage public : "On sait bien que quand on a une certaine notoriété, il y a des difficultés à affronter. On est content aussi ! Il y a des choses positives et des choses négatives. [...] Faut pas en faire un fromage !"

Roselyne Bachelot raconte sa grand-mère...

Ancienne ministre, Roselyne Bachelot s’est retirée de la vie politique en 2012. Depuis, elle a réussi sa reconversion en tant que chroniqueuse à la télévision et à la radio, ainsi qu’en tant qu’éditorialiste dans la presse écrite. Roselyne est également l’auteur d’ouvrages à succès dont À feu et à sang, Verdi amoureux et La Petite Fille de la Ve. Aujourd'hui, l'ex-femme politique revient en librairie avec Corentine. Edité chez Plon, cet ouvrage est dédié à la vie de sa grand-mère...

"Corentine", le livre de Roselyne Bachelot chez Plon

L'histoire : "En 1890, une petite fille naît dans une famille de paysans bretons au cœur de ces montagnes noires où la misère pousse des milliers de gens à émigrer. Ses parents vont la placer, alors qu'elle n'a que sept ans, chez un riche propriétaire où, disait-elle, elle put enfin manger à sa faim. À douze ans, alors qu'elle ne parle quasiment pas le français, elle part comme domestique à Paris. Elle y connaît les humiliations, l'exploitation, le mépris, la violence d'un monde qui n'épargne rien ni personne. Jusqu'au jour où un homme pas comme les autres frappe à sa porte. La malchance a-t-elle enfin tourné ? Corentine était ma grand-mère. Une femme exceptionnelle qui m'a légué l'enseignement le plus précieux : savoir qu'il suffit de se battre pour transformer sa vie en destin." - Roselyne Bachelot



Corentine, de Roselyne Bachelot, aux éditions Plon, 336 pages.