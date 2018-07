publié le 27/09/2017 à 13:06

Dimanche 24 septembre, Raquel Garrido, porte-parole de La France Insoumise, était l'invitée de l'émission Les Terriens du dimanche ! sur C8. Interrogée sur divers sujets d'actualité politique, elle a vanté le succès de la manifestation organisée par son parti le samedi 23 septembre.



"Les petits retraités se retrouvent avec une baisse de leur retraite, comme s'ils gagnaient trop, alors que Macron a fait une ristourne fiscale pour les plus riches de ce pays de trois milliards ! C'est pour ça qu'on était dans la rue hier, et que ça a si bien marché", notait-elle.

Seul problème, la séquence sur le plateau de Therry Ardisson a été enregistrée avant la manifestation : le 21 septembre. C'est le site de fact-checking (vérification des faits) de Libération, CheckNews.fr, qui a noté ce petit arrangement avec l'espace-temps. "À trois reprises, Raquel Garrido évoque la marche du 23 septembre en disant 'hier'... La troisième fois, les autres chroniqueurs semblent en rire. Pourquoi ? Parce que la manifestation n'avait pas encore eu lieu", note le service Désintox de Libération.



L'article n'a pas du tout plu à la porte-parole et désormais chroniqueuse. Sur Twitter, elle moque ce qu'elle présente comme un faux scandale et une habitude du métier : "Scandale du siècle ! J'attends le projet de loi du [gouvernement] pour interdire les pré-enregistrements [dans] les conditions du direct ! #guignols", a-t-elle écrit.

Scandale du siècle !! J'attends le projet de loi du Gvt pour interdire les pré-enregistrements ds les conditions du direct ! ¿ #guignols — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFI) 26 septembre 2017

Salve de tweets

Le compte Twitter de LibéDésintox a directement répondu à Raquel Garrido : "Dix lignes pour répondre à une question d'un internaute et dire que, oui, vous avez fait du madame Irma dans un faux direct. Pas vraiment le scandale du siècle, non... Mais votre défense outrée ajoute au ridicule."



Après un échange électrique, Raquel Garrido demandera aux journalistes de retirer le-dit article : "Tourner une séquence par anticipation quitte à la couper au montage ce n'est pas mentir, vous le savez bien. Retirez-le et on reste là", a-t-elle tweeté. "Pourquoi on retirerait quoi que ce soit ?", ont alors demandé les journalistes. "Parce que me traiter de menteuse, c'est de la pure diffamation. Vous n'avez qu'un but, me disqualifier (et la manif). Vous faites de l'intox", a alors répliqué la porte-parole.



Au total des dizaines de tweets de Raquel Garrido sont venus nourrir la polémique. L'article, lui, n'a pas été retiré, Raquel Garrido n'a pas annoncé avoir porté plainte pour diffamation et les internautes tentent d’apaiser la situation en demandant quelques prédictions à l'Insoumise.