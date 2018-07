Quand les Miss France chantent leur amour pour le Nord

publié le 23/07/2018 à 19:10

L'album est en préparation depuis des mois et devrait s'intituler, Les gens du Nord. Au cœur de ce projet, se trouvent, les grandes personnalités publiques originaires de la région. Le but étant de reprendre des chansons évoquant le Nord.



Parmi les célébrités mobilisées ? Cinq Miss France font leur apparition. Élodie Gossuin, Rachel Legrain-Trapani, Rachel Legrain-Trapani, Iris Mittenaere, Camille Cerf et Maëva Coucke se sont réunies pour chanter Mademoiselle from Armentières, de l'emblématique Line Renaud.

Quatre d'entres elles (Maëva Coucke manquait à l'appel ce jour là), ont déjà montré leur talent lors d'une émission diffusée sur France 2 au début du mois de juillet, sous les yeux de l'interprète originale.

> Les miss des Hauts-de-France chantent "Mademoiselle from Armentières" pour Line Renaud

Au total, 24 artistes doivent se partager la vedette dans cette album. Dany Boon, Yolande Moreau, Line Renaud, ou bien encore Alain Souchon font également partie du projet. L'album est attendu pour le 31 août 2018, selon les informations de La Voix du Nord.