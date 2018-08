publié le 16/08/2018 à 18:30

En cette soirée du 16 août, on vous propose un plateau télé "so british"... La langue de Shakespeare va inonder le petit écran. On commence avec une jolie rediffusion, sur France 2, avec Secrets d'histoire, présenté par Stéphane Bern. Un numéro consacré à la reine du mystère, Agatha Christie, qui a fait trembler de peur l'Angleterre. Non pas avec un de ses romans mais avec sa propre disparition, qu'elle a mis en scène après que son mari lui eut avoué qu'il avait une maîtresse. La femme de lettres quitte le domicile conjugale, abandonne sa voiture dans une forêt, et part se cacher dans un hôtel. Un excellent épisode, à suivre dès 21 heures.



Sur M6, on note la diffusion de Pékin Express, présenté par Stéphane Rotenberg. Pour cette sixième étape, les candidats vont se retrouver seuls, les binômes n’existeront plus le temps d'une épreuve et vont donc devoir redoubler d'efforts pour se faire comprendre. Un épisode plein de rebondissements où les candidats vont partir à la découverte des plus belles rizières de l'archipel des Philippines.

Et enfin, de l'anglais encore avec une mini-série, intitulée Main basse sur Pepys Road que diffuse Arte à partir de 20h55. Nous sommes à Londres dans un quartier où se croisent un banquier, un épicier pakistanais, une veille veuve habitante historique du quartier et d'autres, la mixité sociale comme Londres pouvait la connaître il y a quelques années.

Mais du calme les habitants vont basculer dans l'angoisse, parfois drôle le jour où arrivent chez eux d’étranges cartes postales. Au recto, leur maison en photo, au verso un message : "Nous voulons ce que vous avez"... Une subtile réflexion sur l'Angleterre libérale et multiculturelle.