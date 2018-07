publié le 26/06/2017 à 18:57

L'événement du lundi 26 juin, c'est Conversations avec Monsieur Poutine, une série d'entretiens que le chef d'État Russe a donné au cinéaste américain Oliver Stone ; à qui on devait déjà un documentaire sur Yasser Arafat et un autre, très discuté sinon contesté, sur Fidel Castro. Comment s'est faite la rencontre? Tout part du tournage de Snowden à Moscou, où Oliver Stone se rend.



Un soir où il est au théâtre, Vladimir Poutine demande à le rencontrer à l'entracte. C'est le point de départ, mais pas un point de détail : le réalisateur de Platoon va voir douze fois en deux ans le maître du Kremlin, qui va se raconter dans l'ordre chronologique, par exemple sur sa jeunesse, mais aussi du KGB, où il fait un stage alors qu'il est encore étudiant. C'est également le moment d'évoquer ses prédécesseurs, Boris Eltsine mais avant, le chouchou des médias Mikhaïl Gorbatchev.



Les deux derniers volets mercredi 28 et jeudi 29 juin

C'est une série de quatre fois 52 minutes, les deux premiers ont droit ce soir au 20h50 de France 3 avec ensuite un débat entre Oliver Stone et Hubert Védrine. Les deux derniers volets sont programmés mercredi et jeudi à 23h30, un horaire sans doute mieux adapté. Mais c'est jeudi que ce sera le plus passionnant, avec un Poutine se plaignant d'être mondialement isolé et injustement accusé du piratage de l'élection américaine. Il évoquera également Donald Trump.



C'est évidemment un événement, on a connu Oliver Stone plus pugnace quand il donnait des consignes de vote aux électeurs français. Sur le plan réalisation c'est très statique et Oliver Stone boit les paroles de Poutine qui lui fait face. On lui a reproché de manquer de recul et vu de loin ce n'est pas faux. On a aussi le droit de trouver l'ensemble longuet. Si ça n'avait pas été ce réalisateur, cela aurait été logiquement moins médiatisé mais si ça n'avait pas été lui, il n'y aurait pas eu d'entretiens non plus.

"L'Amour est dans le pré" sur M6

Sur France 2, on retrouvera également Meurtres au paradis mais il faut également souligner l'excellent démarrage de L'Amour est dans le pré lundi dernier sur M6. Depuis le début de l'émission, on compte 74 couples, 18 mariages et 47 enfants. On verra, avec les agriculteurs du jour, onze hommes et trois femmes, un décalage que les féministes jugent anti-parité. Karine Le Marchand a répondu à ces accusations : "ça correspond à la réalité et du métier et du célibat." Certains candidats sont très originaux, notamment Vincent, fou de numérologie. C'est ce soir à 21 heures.