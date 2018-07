et Nassim Aziki

publié le 26/07/2018 à 18:20

En cette soirée du 26 juillet, M6 propose dès 21 heures, son jeu d'aventure, Pékin Express, présenté par Stéphane Rotenberg. Dans l'épisode, les six équipes en lice vont devoir traverser la jungle de Bornéo jusqu'au parc national de Niah, en Malaisie.



Juste en face, la chaîne TF1, diffuse le film, Gran Torino, sorti en février 2009 avec Clint Eastwood. Ce drame de 2 heures 15 raconte l'histoire d'un ancien vétéran de la guerre de Corée, indigné de voir que son quartier accueille de plus en plus d'immigrés dans les maisons voisines.

France 2, met en avant son magazine historique, Secrets d'histoire, présenté par Stéphane Bern. Ce dernier part à la découverte du quotidien de Marie-Thérèse, reine de Hongrie. Une plongée fascinante sur les dessous de cette archiduchesse d'Autriche qui a régnait quarante années.