publié le 06/08/2018 à 17:30

Pour cette soirée du 6 août, les téléspectateurs vont retrouver, dès 21 heures, sur M6, le film de Jean-Marc Rudnicki, Les reines du ring, sorti en 2013. Une formidable comédie dans laquelle se croisent les actrices, Marilou Berry, Nathalie Baye et Audrey Fleurot.



Du côté de TF1, on note la diffusion de la série à succès, Joséphine, ange gardien, avec la très célèbre Mimie Mathy. Dans l'épisode de ce soir, Joséphine va tout faire pour venir en aide à Tom, un jeune homme mal dans sa peau et en perte de confiance, qui cherche désespérément l'amour.

Sur la chaîne France 2, on note la diffusion de Motive : le mobile du crime. Une nouvelle série policière canadienne très bien ficelée qui a la particularité d'annoncer, aux téléspectateurs, dès le début de l'intrigue, l'auteur du crime commis (comme dans Columbo).

Enfin, W9 propose le film Les 11 Commandements, de François Desagnat et Thomas Sorriaux. Une comédie qui met en avant Michaël Youn et sa bande d'amis dans des situations burlesques, qui n'est pas sans rappeler les Américains de Jackass.