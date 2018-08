publié le 21/08/2018 à 18:37

En cette soirée du 21 août, M6 propose le final de son émission Audition secrète. Les finalistes prendront place à l'Élysée Montmartre, devant les deux producteurs, Pascal Nègre et son associé Julien Creuzard. Mais aussi, des patrons de radio et de plateforme de téléchargement. L'heure des contrats a sonné pour les candidats, Fauve, Déborah, Jeanne et Corentin [ils chantent en duo] ou bien encore, Lance, un jeune Hollandais de 21 ans, à la voix sublime. L'émission est à suivre à partir de 21 heures.



On continue notre soirée musicale, mais cette fois-ci avec le programme Dans les yeux d'Amir. Un très beau documentaire sur l'ancien participant de la troisième saison de The Voice. TMC a suivi pendant près d'un an l'ex-candidat français de l'eurovision. Le documentaire est très bien construit, puisqu'il retrace l’histoire de cet artiste franco-israélien, qui voulait devenir dentiste et qui finalement va s'orienter vers la chanson avec succès.

On reste dans la partie "documentaire", avec Arte, qui diffuse, un peu tard, à 23h40, Dans la tête d'un flic, de François Chilowicz. Le réalisateur est allé à la rencontre de sept policiers, hommes et femmes, qui témoignent de leur quotidien, de leur angoisse , de ce fossé qui s'est creusé avec une population avec laquelle ils ne dialoguent plus. C'est presque du témoignage à l'état brut, pas ou peu de commentaire à travers ces gardiens de la paix, qui témoignent le visage caché.

Enfin, France 5 propose un nouvel épisode de sa série de voyages, intitulée, Sale temps pour la planète, consacré au Pays Basque. La région est confrontée à la montée des eaux des océans, qui peu à peu, grignotent le littoral. L'enquête est à suivre à partir de 21 heures.