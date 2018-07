publié le 28/04/2017 à 18:43

Candice Renoir est de retour vendredi 28 avril sur France 2. Une série télévisée dont les audiences sont exceptionnelles, avec quasiment 5 millions de téléspectateurs pour la saison 4. Le public est visiblement toujours ravi de retrouver cette mère de 4 enfants redevenue flic et chef de brigade, après avoir été plaquée par son mari. Elle est, on le sait jouée par Cécile Bois, dont les étrangers raffolent.



Au programme de ce nouvel épisode, une enquête sur une femme d'affaires assassinée, qui recevait régulièrement des fleurs et dont le mari est suspect. Remarquée dans Candice Renoir, Cécile Bois avait pourtant, avant, tourné dans de nombreuses fictions télé.

On signale également ce vendredi 28 avril, sur France 3, le portrait de l'acteur Jean Gabin, intitulé Un français nommé Gabin. Figure emblématique du cinéma français, il fait l'objet de ce documentaire réalisé par Yves Jeuland, diffusé à 20h55. À noter également ce week-end, Mardi cinéma (le dimanche aussi !) sur France 2, dimanche 30 avril en seconde partie de soirée, à 22h40.