Prix Chaffanjon 2019 : les candidatures sont ouvertes

publié le 14/09/2018 à 11:41

Les candidatures pour le Prix Philippe Chaffanjon peuvent être déposées à partir de ce samedi 15 septembre jusqu’au 15 décembre. Il a pour ambition de récompenser les reportages audacieux tant sur la forme que sur le fond. Tous les ans sont primés une réalisation multimédia publiée sur un site de presse français et une réalisation multimédia publiée sur un site de presse haïtien.



Pour cette édition 2019, il n'y a plus d'âge limite pour candidater. Les deux lauréats recevront chacun 2.500 € et l’assurance de la publication du reportage multimédia primé sur les sites Internet des partenaires : RTL, M6, Radio France, Orange, Sud-Ouest, Le Point, la FNAC et Haïti Futur.

Parmi les conditions pour candidater sur le site : le reportage multimédia doit déjà avoir été diffusé par un site de presse français ou sur un site de presse haïtien entre le 1er janvier 2018 et le 15 décembre 2018. Les sujets sont libres, la carte de presse n’est pas obligatoire et un seul reportage multimédia doit être envoyé par candidature.



Philippe Chaffanjon a collaboré avec RTL de 1987 à 2007

Le prix Philippe Chaffanjon est présidé par Florence Aubenas, grand reporter au Monde. Michel Serres de l’Académie Française et philosophe en est le président d’Honneur.



Le jury est composé de Matthieu Aron de L’Obs, Alexandre Brachet de UPIAN, Charlotte Chaffanjon de Vanity Fair, Jacques Expert de RTL, Guillemette Faure de M le magazine du Monde, Olivier Geay de RTL, Yves Harté de Sud-Ouest, Pierre Haski président de Reporters sans frontières, Isabelle Labeyrie de franceinfo, Frank Moulin de BFM, Patrick de Saint-Exupery des Arènes, Fanny Stenneler de France 2.



Décédé en avril 2013, Philippe Chaffanjon était directeur général adjoint de Radio France. Il avait collaboré avec RTL de 1987 à 2007 en tant que grand reporter. Ce Prix est fidèle aux valeurs portées par le journaliste : exigence, éthique, humanité et évidemment proximité avec le terrain.

La rédaction vous recommande Prix Chaffanjon du reportage multimédia 2018 : découvrez les lauréats