Philippe Manoeuvre dans A La Bonne Heure !

publié le 08/02/2019 à 12:30

Voilà une nouvelle qui va ravir les amateurs et amatrices de rock : le 29 juin prochain, le plus grand groupe de rock du monde se produira au Stade de France avec Rockin'1000 ! Ce jour-là, 250 guitaristes, 250 batteurs, 250 bassistes et 250 chanteurs, tous amateurs, seront réunis sur scène pour jouer une vingtaine d'hymnes rock'n'roll allant des Rolling Stones à Deep Purple, en passant par Led Zeppelin, David Bowie ou encore Johnny Hallyday. Un événement parrainé par Philippe Manoeuvre, en partenariat avec RTL2 !

"Rockin'1000", le plus grand groupe de rock du monde au Stade de France le 29 juin prochain

Le concept : chaque candidat âgé d'au moins 16 ans, doit envoyer une vidéo sur laquelle il joue de son instrument ou chante. S'il est retenu, l'heureux élu entrera ensuite dans une phase de formation pour se préparer, par le biais d'une application avec laquelle il sera en contact avec un coach. Plus de 700 personnes ont déjà passé le casting. Pas moins de 55.000 personnes sont attendues pour remplir le Stade de France

Mais d'où vient Rockin'1000 ? A l'origine de l'événement, il y a le pari fou d'un italien, Fabio Zaffagnini, qui a réussi à rassembler mille musiciens amateurs pour reprendre Learn to Fly des Foo Fighters en 2015. Son but : persuader le célèbre groupe de se produire à Cesena, en Emilie-Romagne. Très rapidement, la vidéo est devenue virale avec plus de 47 millions de vues. Le buzz a convaincu les Foo Fighters d'exaucer leurs vœux. Aujourd'hui, le concept a évolué et c'est tout un concert de reprises qui est proposé.

L'autobiographie 100% rock de Philippe Manoeuvre

Il a déjà écoulé plus de 40.000 copies ! En octobre dernier, Philippe Manœuvre a publié Rock chez Harper Collins. Dans cette autobiographie qui foisonnent d'anecdotes croustillantes, le célèbre critique musical et ancien membre du jury de Nouvelle Star vous propose de plonger dans sa vie, au plus près des stars du rock français et international.

"Rock" de Philippe Manoeuvre chez Harper Collins

Résumé : "C'est donc le temps du grand bilan, mon devoir d'inventaire à moi. Mémoires binaires. rock et roll. J'avais tant de choses à vous raconter. Mon enfance champenoise, l'histoire de ma famille. Ma rencontre avec le rock et les Rolling Stones, mes aventures chez les punks. De rédacteur en chef de Métal Hurlant puis de Rock&Folk. Mon amitié avec Serge Gainsbourg. Johnny, monsieur Hallyday, évidemment. Mes rencontres avec Madonna. Prince. Michael Jackson. Polnareff. JoeyStarr et bien d'autres. C'est tout ça que j'ai eu envie de mettre dans ce livre. Que je présente d'ailleurs comme un roman autobiographique. Alors venez pas me chercher des poupoux dans la caboche. C'est un roman, on vous dit, un roman vécu. Et ça commence au paradis des rockers, dans le bus des Stooges..." - Philippe Manoeuvre

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marie-Odile Mergnac, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot, que vous pouvez encore aller applaudir sur scène tous les jeudis, vendredis et samedis au Théâtre des 2 ânes ! Réservations: https://bit.ly/2Pj1Gar



Photo spectacle Régis Mailhot Crédit : RTL