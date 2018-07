Philippe Gildas contre la politique de féminisation de France Télévision

publié le 30/09/2017 à 10:00

Ce weekend, Philippe Gildas est l'invité d'Eric Dussart et Jade. Le journaliste et présentateur télé est le père d'une émission culte de Canal+ qui portait bien son nom,Nulle Part Ailleurs, et qui aurait fêté ses 30 ans en 2017.



Le parcours de ce Breton est une véritable fresque des médias des cinquante dernières années, de la télé, en passant par la presse mais aussi la radio. Connu pour ses performances auprès d'Antoine de Caunes, de Coluche, des Nuls et des Guignoles de l'info, Philippe Gildas a également été présentateur de JT.

Avec Eric Dussart et Jade, l'ancien animateur revient sur sa carrière et nous éclaire sur l'histoire et les coulisses de l'âge d'or de la télévision.



Bon weekend à l'écoute de la télé sur RTL !