Passons-nous trop de temps sur Internet ?

Philippe interroge Monsieur Bouvard sur la consommation des français en matière de technologies et plus spécifiquement...d'Internet. Alain souhaite ensuite savoir comment bien acheter sa voiture d'occasion. Enfin, Solange demande à Philippe Bouvard si les déclarations d'amour sont en passe de disparaître...

Coralie Delaume signe "La fin de l'union européenne"

Philippe bouvard a convié Coralie Delaume pour la questionner sur son livre au titre limpide : "La Fin de l'union Européenne".

Les électeurs britanniques se prononceront le 23 juin 2016 sur le maintien de leur pays dans l'Union européenne. Les mobiles ont dépassé en octobre les ordinateurs fixes sur le nombre de consultations Internet. Une voiture circule sur une route enneigée (illustration). L'aromantisme, ou l'absence du sentiment amoureux.

Les petites nouvelles...

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale.

René-marc Guedj a ouvert la première école pour devenir humoriste

Philippe bouvard a souhaité interroger René-Marc Guedj qui dirige l'Ecole d'Humour et d'Arts Scéniques, situé au Théâtre des Feux de la Rampe dans le 9e arrondissement de Paris. Ouverte en septembre, cette école apprend en deux ans l'écriture d'un spectacle, l'aisance scénique, ...



Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.